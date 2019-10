പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനോട് ആംഗ്യഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ച് പിതാവ്; ഹൃദയം കീഴടക്കി ഒരു വീഡിയോ

എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഭാഷകള്‍ ലോകത്തുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്‌നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും ഭാഷയോ? എത് ഏത് നാട്ടിലായാലും ഒന്നു തന്നെയാണ്. അവിടെ വാക്കുകള്‍ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. അത്തരത്തില്‍ ഒരു വീഡിയോയാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

ബധിരനായ ഒരു പിതാവ് തന്റെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ആംഗ്യഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ ഒരു വീഡിയോയാണിത്. മുന്‍ യുഎസ് ബാസ്‌കറ്റ്‌ബോള്‍ താരം റെക്‌സ് ചാപ്മാന്‍ ആണ് ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. കേള്‍വിക്കുറവുള്ള ഈ പിതാവ് തന്റെ നവജാത മകളോട് ആംഗ്യഭാഷയില്‍ സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.

This hearing-impaired father expressing love to his newborn daughter in sign-language is the definitely Twitter content I’m here for…💪😍😇😊🔥 pic.twitter.com/CEvINcmRaX

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 18, 2019