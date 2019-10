ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്രാഫിക് നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയിട്ടും പലര്‍ക്കും അത് പാലിക്കാന്‍ മടിയാണ്. നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള നിയമങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റാര്‍ക്കോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് പലരുടെയും പെരുമാറ്റം. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഹെല്‍മെറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാണെന്നാണ് നിയമം. പക്ഷെ പലരും അത് പാലിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ട്രാഫിക് നിയമമൊക്കെ കര്‍ശനമായി പാലിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരം. കക്ഷി ഒരു നായയാണ്. ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ച് ഉടമയോടൊപ്പം ബൈക്കിന്റെ പുറകിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നായയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കാലമായി ഈ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വൈറലാവുകയായിരുന്നു.

My all-time.favourite #doggo pic from #delhi ❤️ such a good boy, this #dog. Should be @DelhiTrafficPol campaign for using helmets pic.twitter.com/briwXXuZYB

— prerna singh bindra (@prernabindra) October 19, 2019