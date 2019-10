പ്രാർത്ഥനയോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും കേരളക്കരയും : നന്ദു ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നന്ദു മഹാദേവ ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലേക്ക്. ശ്വാസകോശ ക്യാൻസറിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാനവും സങ്കീർണവുമായ ശസ്ത്രക്രിയ ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നന്ദുവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതിയുള്ളതിനാലാണ് ഇന്ന് തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഡോ. ശിവനേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരിക്കും ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയെ നന്ദുവിനായുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് 2 .35 ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ തുക ഫിറോസ് കുന്നുംപുറം നൽകുമെന്ന് ലൈവ് വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷമുള്ള കീമോ, തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനായി മുംബൈ ടാറ്റാ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ചെലവ്, മറ്റു ആശുപത്രി ചിലവുകൾ എന്നിവ വേറെയും വേണ്ടിവരും. നന്ദുവിന് പ്രാർത്ഥനകളും സഹായ ഹസ്തവുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി നിരവധിപേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ക്യാൻസറിനെ തുടർന്ന് നന്ദുവിന്റെ ഇടതു കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റിയത്. ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം നിരവധി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു നന്ദു. പാഞ്ചാലിമേട് മലയുടെ ഏറ്റവും ഉയരെ 940 മീറ്റർ മുകളിൽ ക്രച്ചസിന്റെ സഹായത്തോടെ കയറിയ നന്ദു പഴനിമലയിലെ 1008 പടികളും കാവടി എടുത്തുകൊണ്ട് കയറി. നന്ദുവിനെ സഹായിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം നൽകാം. നന്ദുവിന്റെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത്.

Lekhakumari J

Account number 11220100017174

IFSC code BARB0ALAMCO ( Fifth character is Zero)

Bank of Baroda

Attingal branch.