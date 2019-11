ഝാർഖണ്ഡ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

റാഞ്ചി : ഝാർഖണ്ഡ്‌ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം ഘട്ടം(13 സീറ്റ്) നവംബർ 30, രണ്ടാം ഘട്ടം(20 സീറ്റ്) ഡിസംബർ 7, മൂന്നാം ഘട്ടം(17 സീറ്റ്) ഡിസംബർ 12, നാലാം ഘട്ടം(15 സീറ്റ്) ഡിസംബർ 16, അഞ്ചാം ഘട്ടം(16 സീറ്റ്) ഡിസംബർ 20 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 23നു നടത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഝാർഖണ്ഡില്‍ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ സുനില്‍ അറോറ അറിയിച്ചു.

