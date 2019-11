ഗുവാഹത്തി : കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഐഎസ്എൽ പോരാട്ടത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് എഫ്സി ഗോവ. നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ഹോംഗ്രൗണ്ടായ ഗുവാഹത്തിയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും രണ്ട് വീതം ഗോളുകള്‍ വലയിലാക്കി. ആദ്യ പകുതിയിലെ 31 5ാം മിനിറ്റില്‍ ഹ്യൂഗോ ബോമസിന്റെ ഗോളിലൂടെ ഗോവ മുന്നിലെത്തി. 54ാം മിനിറ്റില്‍ അസമോവ ഗ്യാനിലൂടെ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗോവയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തി. 74ാം മിനിറ്റില്‍ റെഡീ താങ്ങിന്റെ ഗോളിലൂടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗോവയെ പിന്നിലാക്കി.

Super-sub @manvir_singh07 rescued a point for the Gaurs in a thrilling draw at the Indira Gandhi Athletic Stadium in Guwahati. 💪🏻#BeGoa #NEUGOA #HeroISL pic.twitter.com/key4ixaMms

