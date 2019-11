ആന്റിഗ്വ: വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ അവിശ്വസനീയ ക്യാച്ചുമായി ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം താരം ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍. ആന്റിഗ്വയില്‍ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ വീന്‍ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്റ്റെഫാനി ടെയ്ലറെ പുറത്താക്കാനെടുത്ത ക്യാച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലടക്കം വൈറലായിരിക്കുന്നത്. 50ാം ഓവര്‍ എറിയാനെത്തിയ എക്താ ബിഷ്ടിന്റെ അവസാന പന്തിലായിരുന്നു ഹര്‍മന്‍പ്രീത് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ ക്യാച്ച് എടുത്തത്.

Convinced the best fielder in an India, No not Jadeja…

Harmanpreet Kaur !!

Wow!! Beautiful catch… unbelievable!! @Santosh64485541 pic.twitter.com/J81laejoK7

— Pawan Mehta 🇮🇳 (@MehtaPawanK) November 2, 2019