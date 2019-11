ഇംഫാല്‍: ഐഇഡി സ്‌ഫോടനത്തിൽ ആറു പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മണിപ്പൂര്‍ തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിലെ തങ്ങല്‍ബസാറിലെ തിരക്കേറിയ ചന്തയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.30ഓടെയുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് പോലീസുകാര്‍ക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. സിറ്റി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് 150 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Manipur: 4 policemen and 1 civilian injured in an IED (Improvised explosive device) blast at Thangal Bazar in Imphal. Injured have been taken to hospital. pic.twitter.com/MEg2jCdA2A

— ANI (@ANI) November 5, 2019