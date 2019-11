അഭിഭാഷകർ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധം :പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണിമുടക്കുന്നു

ന്യൂ ഡൽഹി : അഭിഭാഷകർ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരവുമായി ഡൽഹി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരുവിൽ. ഡൽഹി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് പോലീസുകാർ പണിമുടക്കുന്നു. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അഭിഭാഷകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

Delhi: Police personnel hold protest outside Police Head Quarters (PHQ), against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/ObM3nFcVgF

— ANI (@ANI) November 5, 2019