നായയോട് ചെയ്തത് കൊടും ക്രൂരത; കാറിന്റെ പിന്നില്‍ കെട്ടി വലിച്ചു : വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് : യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ജയ്പൂര്‍: കാറിന്റെ പിന്നില്‍ നായയെ കെട്ടിയിട്ട് റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കുന്നതിന്റെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂര്‍ ജില്ലയിൽ കെൽവ പ്രദേശത്താണ് മീറ്ററുകളോളം നായയെ കാറിന് പിന്നിൽ കെട്ടി റോഡിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിച്ചത്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ മൃഗസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ബാബു ഖാൻ എന്ന യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

തന്റെ വീട്ടിലെ ​ഗാരേജിൽ തെരുവുനായയുടെ ജ‍ഡം കണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാറിന് പിന്നിൽ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണെന്നും, ആ സമയത്തു ആരോ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുമാണ് ബാബു ഖാൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കാറിന് പിന്നിൽ കെട്ടിവലിക്കുന്ന സമയത്ത് നായയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചവരെ ബാബു ഖാന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ബാബു ഖാനെ കോടതി പീന്നിട് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു.

This man tied a innocent street dog brutally to his car and drove all around shobhagpura 100 feet road udaipur, when people tried to stop him, he threatened them and ran away. Please raise your voice for that innocent dog . @PoliceRajasthan @UdaipurPolice #udaipur #rajasthan pic.twitter.com/QD7odcrJKE

— UdaipurVlogz (@udaipurvlogz) October 31, 2019