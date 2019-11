മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി,ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ച് എഫ്.സി ഗോവ

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി എഫ്.സി ഗോവ. രണ്ടിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ഗോവയുടെ ജയം. ലെന്നി റോഡ്രിഗസ്, ഫെറാന്‍ കോറോമിനാസ്, ഹ്യൂഗോ ബോമസ്, കാര്‍ലോസ് പെന എന്നിവരാണ് ഗോവയുടെ വിജയ ഗോളുകൾ നേടിയത്. സാര്‍ഥക്കും സൗവിക് ചക്രബര്‍ത്തിയുമാണ് മുംബൈക്കായി ഗോൾ നേടിയത്.

