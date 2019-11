മുംബൈ : മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് രാജിവെച്ചു. രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവർണറെ കണ്ട് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. കാവല്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ കാലാവധി ഇന്ന്​ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ്​ രാജി സമർപ്പിച്ചത്. ബിജെപി മന്ത്രിമാരും ഫഡ്‌നാവിസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജിപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ കണ്ട ഫഡ്നവിസ് വികസന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയും ജനങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും ശിവസേനയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഫഡ്നവിസ് വ്യക്തമാക്കി.

Devendra Fadnavis: I have tendered my resignation to the Governor and he has accepted it https://t.co/js247DintG pic.twitter.com/eV0C38Z1Nf

— ANI (@ANI) November 8, 2019