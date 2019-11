കൊൽക്കത്ത ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടം : ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് ചരിത്ര ജയം നേടി ഇന്ത്യ

കൊൽക്കത്ത : ആദ്യ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ തകർത്ത് ചരിത്ര ജയം നേടി ഇന്ത്യ. കൊല്‍ക്കത്ത ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്നിംഗിസിനും 46 റണ്‍സിനുമാന് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. 195 റൺസിന് ബംഗ്ലാദേശ് ഓൾ ഔട്ട് ആയി. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേടിയ ഉമേഷ് യാദവും നാല് വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇശാന്ത് ശര്‍മയുമാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ വീഴ്ത്തിയത്. ടെസ്റ്റിലാകെ ഇശാന്ത് ഒമ്പതും ഉമേഷ് എട്ടും വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

Day-night Test: Ishant, Umesh star as India defeat Bangladesh by an innings and 46 runs

India win by an innings and 46 runs in the #PinkBallTest

India become the first team to win four Tests in a row by an innings margin 😎😎@Paytm #INDvBAN pic.twitter.com/fY50Jh0XsP

