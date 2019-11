ന്യൂ ഡൽഹി : മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുവാൻ ദേവേന്ദ്രഫഡ്നാവിസിനു ഗവര്‍ണ്ണർ അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്‍സിപി, ശിവസേന നൽകിയ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി. ശേഷം വിധി പറയുന്നതിന് പകരം കേസ് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. ഗവർണർക്ക് നൽകിയ കത്തുകൾ ഹാജരാക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകി. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു ആധാരമായ,ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഫഡ്‌നാവിസ് നൽകിയ കത്തും, ഫഡ്‌നാവിസിനെ ക്ഷണിച്ച് ഗവർണർ നൽകിയ കത്തും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ 10:30നാണു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക. അതിനാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉടൻ ഉണ്ടാകില്ല.

SC issues notice to Centre, Maharashtra Govt, Devendra Fadnavis&Ajit Pawar on Congress-NCP-Shiv Sena's plea. We request Solicitor General Tushar Mehta to produce relevant documents from Guv’s letter for inviting BJP to form govt & letter of support of MLAs by 10.30 am tomorrow. pic.twitter.com/Rt4LHAn0J0

