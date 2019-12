ഒരുത്തി ദുബായിൽ അധ്യാപിക …മറ്റൊരുത്തി ആലപ്പുഴക്കാരി വീട്ടമ്മ ; ആണുങ്ങൾ പോലും ഇതുപോലെ വൃത്തികേട് കാട്ടീട്ടില്ല- ഇൻബോക്സിലെ ലെസ്ബിയൻ ആക്രമണത്തിന്റെ ദുരനുഭവം വിവരിച്ച് അധ്യാപിക

ഫേസ്ബുക്കില്‍ സജീവമായ ഒട്ടുമിക്ക വനിതകളും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപരിചിതരായ, ഞരമ്പ് രോഗികളായ പുരുഷന്മാരുടെ ശല്യം. അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും മോശം ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകളും എല്ലാം ഇതില്‍പ്പെടും. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആശാ ദീപ എന്ന അധ്യാപികയ്ക്ക് സ്ത്രീകളില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ദുരനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വീഡിയോകളും അയച്ചെന്നും ആണുങ്ങൾ പോലും ഇതുപോലെ വൃത്തികേട് കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ആശ പറയുന്നു. ഇത് ആണുങ്ങളുടെ ഫേക്ക് ഐഡികൾ അല്ല, ഒറിജിനൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണെന്നും ആശ പറഞ്ഞു.

ആശാ ദീപയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

ഇൻബോക്സിലെ ലെസ്ബിയൻ ആക്രമണം !!

അടുത്തയിടെ കുറേ സ്ത്രീകളുടെ ഫ്രണ്ട് Requests വന്നു. പ്രൊഫൈൽ നോക്കി genuine ആണ് കുറെ ഏറെ mutual friends ഉണ്ട് .. അത് കൊണ്ട് കുറച്ചു റിക്വസ്റ്റ്കൾ accept ചെയ്തു.

അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടു പേര് ഇൻബോക്സിൽ വന്നു. കുറച്ചു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ മറുപടി നൽകി. ഉടനെ അവളുമാർ ഫോട്ടോ അയച്ചു .. voice മെസ്സേജ് അയച്ചു .. എന്നിട്ടു നിന്റെ voice , ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടെടാ എന്ന് ആയി . ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി മറുപടി നല്കാഞ്ഞപ്പോൾ .. പിന്നീടുള്ള വോയ്‌സുകളും മെസ്സേജസ് ഒക്കെയും അശ്ലീല ചുവയിൽ ആയി. അതിൽ ഒരുത്തി ഒരു porn ക്ലിപ്പും അയച്ചു .. അത്രയും ആയപ്പോൾ രണ്ടിനെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. ഒരുത്തി ദുബായിൽ അധ്യാപിക …മറ്റൊരുത്തി ആലപ്പുഴക്കാരി വീട്ടമ്മ !!! ആ സമയത്തു accept ചെയ്ത കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെയും inboxil വിശേഷം തിരക്കി വരുന്നുണ്ട്. ബ്ളോക് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു . ഇനിയും ആ ഗാങ്ങിൽ ഉള്ളവർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇൻബോക്സിൽ വന്നു ശല്യം ചെയ്യരുതേ !!!

ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ facebook ഉപയോഗിച്ചിട്ടു ഒരു ആണുങ്ങൾ പോലും ഇൻബോക്സിൽ വന്നു ഇതുപോലെ വൃത്തികേട് കാട്ടീട്ടില്ല !!

ഇത് ആണുങ്ങളുടെ fake ഐഡികൾ അല്ല ! ഒറിജിനൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണ് .

Beware of these types of profiles in FB !!