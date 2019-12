‘പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും മികവിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോവുന്ന നിങ്ങള്‍ അഭിമാനമാണ്’ അച്ഛനെ അഭിനന്ദിച്ച് ഗോകുല്‍ സുരേഷ്

തിരുവനന്തപുരം: തമ്പാന്നൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിള്‍ മെഷിന്‍ സ്ഥാപിച്ച എംപി സുരേഷ് ഗോപിയെ അഭിനന്ദിച്ച് മകന്‍ ഗോകുല്‍ സുരേഷ്. മാധ്യമങ്ങളും സര്‍ക്കാരുമെല്ലാം പരിഹസിച്ച് തടഞ്ഞാലും അതില്‍ തളരാതെ ജനസേവനം നടത്തുന്ന അച്ഛനെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്ന് ഗോകുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എംപി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീ സൈക്കിള്‍ മെഷീന്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. ‘മാധ്യമങ്ങളും നിയമനിര്‍മാതാക്കളും സര്‍ക്കാരുമെല്ലാം അച്ഛന്റെ യോഗ്യതകളെ എത്രത്തോളം തടഞ്ഞുവച്ചാലും, പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും മികവിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോവുന്ന നിങ്ങള്‍ അഭിമാനമാണ് അച്ഛായെന്നുമായിരുന്നു ഗോകുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

How much ever the media, lawmakers and governments detain his merits, he’ll still initiate steps for the betterment of the public and shine! Super proud of you Acha! pic.twitter.com/1Dyrcdvt6C

