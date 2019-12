പുതപ്പിനകത്ത് സെക്സ് ടോയ്സ്; ആയിരക്കണക്കിന് സെക്സ് ടോയ്സുമായെത്തിയ വാഹനം പൊലീസ് പിടി കൂടി

ന്യൂഡൽഹി: ആയിരക്കണക്കിന് സെക്സ് ടോയ്സുമായെത്തിയ വാഹനം ഭൂട്ടാന്‍ പൊലീസ് പിടി കൂടി. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചൈനീസ് നിര്‍മ്മിത സെക്സ് ടോയ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്താന്‍ ആയിരുന്നു ശ്രമം. ഭൂട്ടാന്‍ ചൈന അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നാണ് വാഹനം പിടികൂടിയത്. ചൈനയില്‍ നിന്ന് കുതിരപ്പുറത്തേറ്റി കൊണ്ടുവന്ന ഇവ ബൊലേറോയിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നതിനിടയിലാണ് റോയല്‍ ഭൂട്ടാന്‍ പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള പുതപ്പുകളും ചായപ്പൊടിയുമാണെന്ന വ്യാജേനയായിരുന്നു സെക്സ് ടോയ്സ് കടത്തല്‍. മൂന്ന് ബൊലേറോ വാഹനങ്ങളാണ് റോയല്‍ ഭൂട്ടാന്‍ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

In other news Royal Bhutan Police intercepted & confiscated 3 Boleros of which 1 was carrying thousands of sex toys sourced frm closed Bhutan-China border.

RBP told @thebhutanese that sex toys from China were destined for India.

Was smuggled on horseback & loaded on the jeeps.

— Tenzing Lamsang (@TenzingLamsang) December 13, 2019