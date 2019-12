ഗ​യാ​ന: മു​ൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 1950ക​ളി​ലും 60ക​ളി​ലും വെ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​ഡീ​സിന്റെ ബാ​റ്റിം​ഗ് നി​ര​യി​ലെ മി​ന്നും താ​ര​മാ​യി​രു​ന്ന ബേ​സി​ൽ ബു​ച്ച​ർ (86) ആണ് ഫ്ളോ​റി​ഡ​യി​ൽ അന്തരിച്ചത്. 44 ടെ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴ് സെ​ഞ്ചു​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 43.11 ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ 3104 റ​ണ്‍​സ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Sad news for the West Indies Cricket Family

Former Guyana and West Indies batsman Basil Butcher died earlier today in Florida, according to his son Basil Butcher jr.

He was a brilliant middle-order batsman who played 44 Tests: 3,104 runs with 7 centuries.

May he R.I.P pic.twitter.com/stZ2e4bY3j

— Windies Cricket (@windiescricket) December 17, 2019