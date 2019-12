അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം : ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു

ശ്രീനഗർ : അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം. ജമ്മു കശ്മീരിലെ നൗഷേരയില്‍ അതിര്‍ത്തിയിലാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നും . ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതായും സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. അതേസമയം മെന്‍ദാര്‍, കൃഷ്ണ ഘതി, പൂഞ്ച് സെക്ടറുകളിലും ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയും പാക് സൈന്യം അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

Pakistan violates ceasefire in Nowshera sector(J&K) along the Line of Control. Indian Army is retaliating https://t.co/lW0lWyAh42

— ANI (@ANI) December 22, 2019