നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കാണിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്; രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ ഇന്ന് രാജ്ഘട്ടില്‍ നടക്കുന്ന ധര്‍ണയില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ യുവജനങ്ങളോടും വിദ്യാര്‍ഥികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളേ, യുവജനങ്ങളെ, ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിയാല്‍ മാത്രം പോരാ. ഇതുപോലുള്ള സമയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നും വിദ്വേഷത്താല്‍ ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നുകാണിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം രാജ്ഘട്ടിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി സ്മാരകത്തിന് സമീപത്താണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ധര്‍ണ നടത്തുന്നത്. സോണിയഗാന്ധി അടക്കമുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ധര്‍ണയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

Read also: ‘പൗരത്വ നിയമം പോലെ യുഎപിഎ യും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കണം’, അവസരം മുതലെടുത്ത് പിണറായിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ

Dear Students & Youth of 🇮🇳,

It’s not good enough just to feel 🇮🇳. At times like these it’s critical to show that you’re 🇮🇳 & won’t allow 🇮🇳 to be destroyed by hatred.

Join me today at 3 PM at Raj Ghat, to protest against the hate & violence unleashed on India by Modi-Shah.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 23, 2019