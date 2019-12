ന്യൂ ഡൽഹി : ഡൽഹിയിൽ തീപിടിത്തം തുടർക്കഥയാകുന്നു. ഔ​ട്ട​ർ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ന​രേ​ല​യി​ൽ ഷൂ ​ഫാ​ക്ട​റിയിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച്ച പുലർച്ചെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ചതാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണം . ഇ​രു​പ​തോ​ളം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചത്. മൂ​ന്നു അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ആളപായമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

Delhi: Fire fighting operations underway at a shoe factory in Narela Industrial area where a broke out earlier today. pic.twitter.com/vOnt81SerM

— ANI (@ANI) December 24, 2019