ചെന്നൈ: എടികെയിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ ഗോവ എഫ് സി ഇന്നിറങ്ങും. മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സിയാണ് എതിരാളി. വൈകിട്ട് ഏഴരയ്‌ക്ക് ചെന്നൈയിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. 18 പോയിന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഗോവ. അതിനാൽ ഇന്ന് സമനില നേടിയാലും എടികെയെ മറികടന്ന് ഗോവയ്‌ക്ക് ലീഗിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്താം.

