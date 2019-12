ഇനി 2020, പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് ലോകം, കേരളത്തിലും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ

പ്രതീക്ഷയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആഘോഷത്തോടെ പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലോകം. നാടെങ്ങും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും, സംഗീതത്തിന് അനുസരിച്ച് ചുവടുകൾ വച്ചും ആഘോഷ രാവ് തീർത്താണ് ജനങ്ങൾ 2020 തിനെ വരവേറ്റത്. കൊച്ചിയിലും കോവളത്തും വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒത്തുകൂടിയത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിച്ച് 2019 തിന് വിട നൽകി. പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കൂടി കടന്നു വരുകയാണ്. ഏവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ.

Mumbai: Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station lit up on #NewYearsEve pic.twitter.com/iUQuuE8iNt

Himachal Pradesh: People gather at Mall Road in Shimla on #NewYearsEve . pic.twitter.com/6l9tOuLTeI

#WATCH: Thailand rings in the New Year; fireworks display along the Chao Phraya River. pic.twitter.com/EJYLAqflmI

