മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന കൂറ്റന്‍ പാമ്പ്; ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാവുന്നു

വലിയ മരത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകയറുന്ന കൂറ്റന്‍ പാമ്പിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങല്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നു. കര്‍ണാടകയിലാണ് സംഭവം. മരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന കൂറ്റന്‍ പാമ്പിനെ വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇത് ഏത് പാമ്പാണെന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് വൈറലായത്. ഭൂരിഭാഗം പേരും പെരുമ്പാമ്പ് എന്ന ഉത്തരമാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഏത് ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്തായാലും സുശാന്തിന്റെ പോസ്റ്റ് വൈറലായി.

As bigger as it can get. From Karnataka. Can you identify this common snake? pic.twitter.com/tNoycGV3qg

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 28, 2019