അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം : ശക്തമായി തിരിച്ചടി നൽകി ഇന്ത്യ

ശ്രീനഗർ : അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം. ജമ്മു കശ്മീരിൽ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണഘാട്ടിയിലെ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:15ഓടെയാണ് പാകിസ്താന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി ആയ എഎൻഐ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ ശ്കതമായി തിരിച്ചടിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Jammu & Kashmir: Pakistan initiated unprovoked ceasefire violation by firing of small arms & shelling with mortars along LoC in Krishna Ghati sector in Poonch district today at about 1215 hours. Indian Army retaliated.

— ANI (@ANI) January 3, 2020