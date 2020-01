അംറേലി: മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ അജ്ഞാതര്‍ തകര്‍ത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഗുജറാത്തിൽ അംറേലി ജില്ലയിലെ ഹരികൃഷ്ണ തടാകത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രതിമയാണ് തകര്‍ത്തത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നതെന്നും പ്രതിമ തകര്‍ത്തയാളുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണെന്നും സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ വൈ പി ഗോഹില്‍അറിയിച്ചു.

Gujarat: A statue of Mahatma Gandhi near Hari Krishna lake in Amreli district vandalised by unidentified persons, last night. A case has been registered. pic.twitter.com/UL3PxNWBQq

— ANI (@ANI) January 4, 2020