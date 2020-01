ഇറാക്ക് : ബാഗ്‌ദാദിൽ രണ്ടിടത്ത് വ്യോമാക്രമണമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബലാദ് വ്യോമ താവളത്തിലും ആക്രമണമുണ്ടായതായി സൂചന.

Two rockets hit Iraq base where US troops deployed, security sources say: AFP News Agency https://t.co/1dwvBM9e1y

— ANI (@ANI) January 4, 2020