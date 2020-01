കൊച്ചി: മാസങ്ങള്‍ക്ക മുന്നേ തീരുമാനിച്ച വിവാഹം വിവാഹം മാറ്റേണ്ടെന്ന വിദേശ യുവതിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ അതീവ സുരക്ഷ ഒഴിവാക്കി രാഷ്ട്രപതി. ആശ്‌ലി ഹാല്‍ എന്ന യുവതിയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനംമൂലം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ വിവാഹവേദി മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ട സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിലെ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കാനായി വിവാഹവേദി മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹോട്ടല്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ച് ആഷ്‌ലി രാഷ്ട്രപതിക്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എട്ടുമാസം മുമ്പ് പദ്ധതിയിട്ട വിദേശവനിതയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ച് തനിക്ക് താമസമൊരുക്കിയ ഹോട്ടലിലെ അതിസുരക്ഷ ഒവിവാക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി.

കൊച്ചിയിലെ താജ് വിവാന്ത ഹോട്ടലില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയായാണ് വിവാഹം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15-ന് നേവി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതിക്കും ഇതേ ഹോട്ടലില്‍ത്തന്നെയായിരുന്നു താമസമൊരുക്കിയിരുന്നത്.

I want to thank the @Taj_Cochin and State Officials for working on this with us throughout the day. Hoping we can have a beautiful wedding with the blessings of The Honorable @rashtrapatibhvn. https://t.co/i6lR4D9YDQ

— Ashley Hall (@hall_ash) January 5, 2020