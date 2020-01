ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് പട്യാല കോടതി മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ. ഇരയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിധി സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്നും ജുഡീഷ്യറിയിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പറഞ്ഞു.

“നിർഭയയ്ക്ക് നീതി കൈമാറിയ വിധി. നാല് കുറ്റവാളികളെ വധിക്കാനുള്ള ഡൽഹി കോടതിയുടെ വിധി സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും” പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Justice delivered to #Nirbhaya . A Delhi Court's verdict to execute 4 convicts will empower women and strengthen people's faith on judiciary.#nirbhayaverdict

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 7, 2020