ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വാ​ർ​ത്താ പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹമായ ജി​സാ​റ്റ്-30യുടെ വി​ക്ഷേ​പ​ണ തീയതി തീരുമാനിച്ച് ഐഎസ്ആർഓ. ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ള​നി കൊ​യു​റു​വിലെ ഫ്ര​ഞ്ച് ഗ​യാ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ​നി​ന്ന് 17ആം തീയതി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം പു​ല​ർ​ച്ചെ 2.35നാണ് വിക്ഷേപണം.

Launch of communication satellite, #GSAT30 onboard Ariane-5 launch vehicle from Kourou launch base in French Guiana is scheduled at 0235 Hrs of January 17, 2020 (IST). Read more at https://t.co/i8319iiG0x pic.twitter.com/dSsYU9shAV

— ISRO (@isro) January 13, 2020