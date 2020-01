പാല്‍ പായ്ക്കറ്റ് മോഷ്ടിച്ച് പൊലീസുകാരന്‍; എല്ലാം കണ്ട് സിസിടിവിയും, വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

നോയിഡ: പാല്‍ പായ്ക്കറ്റ് മോഷ്ടിച്ച് പൊലീസുകാരന്‍, എല്ലാം കണ്ട് സിസിടിവിയും. പാല്‍ പായ്ക്കറ്റ് മോഷ്ടിക്കുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണ് സംഭവം.

ജനുവരി 19 ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് പ്രദേശത്തെ കടയുടെ പുറത്ത് വച്ചിരുന്ന പാല്‍ പായ്ക്കറ്റുകള്‍ പൊലീസുകാരന്‍ മോഷ്ടിച്ചത്. പൊലീസ് ജീപ്പ് നിര്‍ത്തി പൊലീസുകാരന്‍ പെട്ടികളില്‍ നിന്ന് പാല്‍ എടുക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. പാല്‍ പായ്ക്കറ്റുകള്‍ എടുത്ത് ഇയാള്‍ പൊലീസ് ജീപ്പിലിരിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ആണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

#WATCH Policeman seen stealing packets of milk in Noida, Uttar Pradesh, yesterday. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/elszjwbyA1

— ANI UP (@ANINewsUP) January 20, 2020