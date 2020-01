സൗദിയിൽ മലയാളി നഴ്സിന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു

റിയാദ് : സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി നഴ്സിന് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി. മുരളീധരനാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സൗദിയിലെ അൽ‌ ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 100 ഓളം ഇന്ത്യൻ നഴ്സുമാരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ നഴ്സിനെ അസീർ നാഷനൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും മന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്നും ചികിത്സ നടക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യ നിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും അദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Update from @CGIJeddah : About 100 Indian nurses mostly from Kerala working at Al-Hayat hospital have been tested and none except one nurse was found infected by Corona virus. Affected nurse is being treated at Aseer National Hospital and is recovering well. @PMOIndia @MEAIndia https://t.co/jM0u5243GV

