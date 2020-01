മുംബൈ: ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് പതിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. 20പേർ മരിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര നാസിക്കിലെ മേഷി ഗ്രാമത്തിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

#UPDATE Maharashtra: 20 bodies have been recovered and 30 persons rescued, after a bus and a rickshaw fell into a well after ramming into each other, in Deola area of Nashik, earlier today. Rescue operation still underway.

— ANI (@ANI) January 28, 2020