ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങളെ വിമർശിച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ജാ​മി​യ​മി​ലി​യ സ​ര്‍​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലും ഷ​ഹീ​ന്‍ ബാ​ഗി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ജ്യ​ത്തെ ത​ക​ര്‍​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും,പി​ന്നി​ല്‍ വ​ന്‍ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ ഡ​ല്‍​ഹി​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റാ​ലി​യി​ൽ സംസാരിക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

PM Modi: If it had been against one law, it would have ended after assurances of the government. But AAP and Congress are provoking people. Constitution and tricolor are being kept in front and attention is being diverted from the real conspiracy https://t.co/fYfIWl3Ax5 pic.twitter.com/vQ0eE7lpzI

