ചെന്നൈ: നടന്‍ രജനികാന്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കാര്‍ത്തി ചിദംബരം രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സ്വന്തമായി പാര്‍ട്ടി രൂപവത്കരിക്കാന്‍ പോകുന്നെന്ന് രജനികാന്ത് ഇനിയും നടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ലെന്നും ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നോളൂവെന്നും കാര്‍ത്തി ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി. നല്ലതെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള നാട്യത്തില്‍നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിതരാക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു പിന്തുണയുമായി രജനികാന്ത് രംഗത്തെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമർശനവുമായി കാർത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെയും ബാധിക്കില്ല. ഇനി അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിച്ചാല്‍ അതിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെയാള്‍ താനായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു രജനികാന്തിന്റെ പ്രതികരണം.

As expected parrots the script written by his puppeteers @BJP4India https://t.co/Fw5IvgOUrT

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) February 5, 2020