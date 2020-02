ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക്:ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ ഹാ​ക്ക് ചെയ്‌തു. ട്വി​റ്റ​ര്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടും ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ന്‍റെ​യും മെ​സ​ഞ്ച​റി​ന്‍റെ​യും ഇ​ന്‍‌​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് ‘അ​വ​ര്‍ മൈ​ന്‍’ എ​ന്ന ഹാ​ക്ക​ര്‍​മാർ ഹാക്ക് ചെയ്‌തത്‌. ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ന്‍റ​സ്റ്റ​ഗ്രാം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ മൈ​നി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ​യും സം​ഘം പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഫേ​സ്ബു​ക്ക് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ട്വി​റ്റ​റി​നേ​ക്കാ​ള്‍ മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ മൈ​ന്‍ ട്വി​റ്റ​റി​ല്‍ കു​റി​ച്ചു. ഫേ​സ്ബു​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം ട്വി​റ്റ​ര്‍ തന്നെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ക്കൗ​ണ്ട് ലോ​ക്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്.

Read also: അനധികൃത ഫോണ്‍കോളുകള്‍ വഴി രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം; പാലക്കാട് സ്വദേശി അറസ്റ്റില്‍

Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access

— Facebook (@Facebook) February 8, 2020