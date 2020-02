‘സര്‍, നിങ്ങള്‍ സിഗരറ്റ് വലിക്കാറുണ്ടോ..? നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം അത്രത്തോളം ഗംഭീര്യമുള്ളതാണ്; ശശി തരൂരിനോട് ഒരു ചോദ്യം

മുംബൈ: ശശി തരൂര്‍ എംപിയോട് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ച ചോദ്യവും അതിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. ‘സര്‍, നിങ്ങള്‍ സിഗരറ്റ് വലിക്കാറുണ്ടോ..? നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം അത്രത്തോളം ഗംഭീര്യമുള്ളതാണ്, അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ചോദിച്ചുപോയതാണ്’ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇതിന് ട്വിറ്ററില്‍ തന്നെ ശശി തരൂര്‍ മറുപടി നല്‍കി. ഞാന്‍ സിഗരറ്റ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കല്‍ ക്യൂബയിലെ ഹവാനയിലുള്ള കോപാകബാന ക്ലബില്‍ വച്ചാണ് അത്. അവിടെ സിഗററ്റ് വലിക്കുക എന്നത് സാധാരണമായ ഒന്നാണ്.എന്നാല്‍ വലിച്ചതിന്റെ അസഹ്യമായ ഒരു ഗന്ധം എന്റെ വായില്‍ ദിവസങ്ങളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ മറുപടി.

Never even been tempted. I tried a cigar once at the famous Copacabana Club in Havana, Cuba, because not to have a cigar in Cuba seemed terribly prudish. Left a vile taste in my mouth for days.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 8, 2020