തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ രാജ്ഭവനിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. അനുയായികള്‍ക്കൊപ്പം എത്തിയ ഇവരെ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രേഷ്മ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഇരുവരും അമ്മയ്ക്ക് പൊന്നാട അണിയിച്ചു. ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വഴി യാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സൗഹൃദ സന്ദര്‍ശനമാണോ, ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനമാണോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Mata Amritanandamayi Devi, better known as #Amma called on Hon’ble Governor Shri Arif Mohammed Khan and Smt Reshma Arif at Kerala Raj Bhavan today #Amma @AmritaTV pic.twitter.com/LFwCZCOxxm

— Kerala Governor (@KeralaGovernor) February 9, 2020