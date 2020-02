ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടി കയറാൻ ശ്രമിച്ച യുവതി കാൽവഴുതി താഴേക്ക് , പിന്നീട് സംഭവിച്ചതിങ്ങനെ : വീഡിയോ കാണാം

ഭുവനേശ്വര്‍: ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൽ ചാടി കയറാൻ ശ്രമിച്ച യുവതി കാൽവഴുതി താഴേക്ക് പതിച്ചു.റെയില്‍വേ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെട്ടതിനാൽ ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും ഇടയില്‍ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാരി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭുവനേശ്വര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.

#WATCH Odisha: A woman passenger fell down in the gap between platform and train while she was trying to board a running train at Bhubaneswar Railway Station today. She was rescued by an RPF constable. pic.twitter.com/Xmi8Yg6qhK

— ANI (@ANI) February 15, 2020