പാകിസ്ഥാൻ : സ്‌ഫോടനത്തിൽ 7പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യ ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ക്വറ്റയിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. 20പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് വിവരം.

#UPDATE Pakistan: 7 dead and 20 injured in a blast in Quetta, Balochistan. https://t.co/pmkDAGhs8i

