വധുവിനെ തേടി യുവാവ് നൽകിയ പരസ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ബീഹാറില്‍ നിന്നുള്ള മുപ്പതുകാരനായ ഡോ. അഭിനവ് കുമാര്‍ എന്നയാളാണ് വധുവിനെ തേടുന്നത്. ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണ യുവതികളെയാണ് അഭിനവ് വിവാഹം കഴിക്കാനായി നോക്കുന്നത്. വെളുത്ത് സുന്ദരിയായിരിക്കണം. നല്ല സ്വഭാവത്തിന് ഉടമയും വിശ്വാസയോഗ്യയും കരുതലുള്ളവളും ധീരയും കരുത്തയും പണക്കാരിയുമാകണം. ദേശസ്‌നേഹമുള്ളവളും രാജ്യത്തിന്റെ മിലിട്ടറി, കായിക മേഖലകളിലെ കഴിവുകള്‍ വളര്‍ത്താന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവളുമാകണം. കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുന്നതിലും പാചകത്തിലും മികവ് കാട്ടണം ഇതൊക്കെയാണ് അഭിനവിന്റെ ഡിമാന്റുകൾ. അഭിനവിന്റെ ഈ ഡിമാൻഡുകൾ കേട്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സൈബർ ലോകം. അതേസമയം അഭിനവ് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം.

Indian Hindu Brahmin looking for a bride who is an extremist yet compassionate, patriotic, powerful, rich, expert in child raising, military capabilities and an excellent cook.

But he himself is unemployed right now.

– Via facebook pic.twitter.com/tvWc6Usg4M

— Jyoti Yadav (@jyotiyadaav) February 16, 2020