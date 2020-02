യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും, ഭാര്യയും ബാഹുബലി കഥാപാത്രങ്ങളായ വിഡിയോ വൈറൽ. ഈ വിഡിയോ ക്ലിപ്പ് ട്രംപ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സോഷ്യൽമീഡിയ ഒന്നടങ്കം ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞു. തന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

‘ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാണ്’ എന്നതാണ്. ബാഹുബലിക്ക് പകരം ട്രംപിന്‍റെ മുഖം ചേർത്തുവെച്ചാണ് വിഡിയോ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

The hero will destroy the evil and we will make America great again! pic.twitter.com/lrXgp198ji

— Sol 🎬 (@Solmemes1) January 23, 2020