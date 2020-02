കൊറോണ വൈറസ് : ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുൾപ്പെടെ, 112 പേര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘവുമായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന വിമാനം ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി

ന്യൂ ഡൽഹി : കൊറോണ വൈറസ് ബാധ വ്യാപിച്ച ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുൾപ്പെടെ 112 പേരുമായി ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന വിമാനം തിരിച്ചെത്തി. കൊറോണ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കപ്പെട്ട ചൈനയ്ക്ക് ഇന്നലെ സഹായവുമായി പോയ വ്യോമസേനയുടെ സി 17 വിമാനമാണ് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പുറമെ ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, മ‍ഡഗാസ്കര്‍, മ്യാന്മാര്‍, മാലിദ്വീപ്, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരണ് സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.

Indo-Tibetan Border Police (ITBP): The 112 evacuees who were brought to Delhi today from Wuhan, China by C-17 Globemaster aircraft of Indian Air Force (IAF), screened by ITBP and sent to the quarantine facility in Chhawla. #COVID19 https://t.co/n6ayRweDFv pic.twitter.com/sld1ghLRJs

— ANI (@ANI) February 27, 2020