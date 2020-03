ചണ്ഡീഗഢ്: വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍. ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ‘ദേശവിരുദ്ധരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലൂ’ എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങള്‍ കള്ളം പറയുകയാണെന്നും അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍ പറഞ്ഞു. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ വ്യാപാര – വ്യവസായ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണവേ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

#WATCH Minister of State for Finance, Anurag Thakur, when reporters say he raised 'desh ke ghaddaron ko…' slogan during Delhi elections: You are lying. You people should first enhance your knowledge. Half knowledge is dangerous.Matter is sub judice so I'm not commenting further pic.twitter.com/tWPxnRuIVp

— ANI (@ANI) March 1, 2020