നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ചോദ്യവുമായി വരേണ്ടതുണ്ട്; മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് കയർത്ത് വിരാട് കോഹ്ലി

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ചൂടായി വിരാട് കോഹ്‌ലി. ആരാധകരെ ‘നിശബ്ദരാക്കാൻ’ ചുണ്ടിൽ വിരൽവച്ച് കോഹ്‌ലി ആംഗ്യം കാണിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ കെയ്ൻ വില്യംസൺ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. വിരാട്, മൈതാനത്തെ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?” ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ, കളിക്കളത്തിൽ മികച്ച മാതൃക കാണിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം.

ഇതിന് മറുപടിയായി നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതുന്നു എന്ന് കോഹ്ലി ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകനും പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിൽ പ്രകോപിതനായ കോഹ്‌ലി നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ചോദ്യവുമായി വരേണ്ടതുണ്ട്. പകുതി ചോദ്യങ്ങളുമായോ, എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നതിൽ പകുതി വിവരവുമായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് ശരിയായ സ്ഥലമല്ല. മാച്ച് റഫറിയുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചെന്നും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും കോഹ്ലി വ്യക്തമാക്കി.

When asked about his on-field behaviour, Virat Kohli gets tetchy at the post-series presser #NZvIND pic.twitter.com/vtGXm6Xe1A

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 2, 2020