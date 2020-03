ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാല് ആഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടും

അ​ബു​ദാ​ബി:യുഎഇയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നാല് ആഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടും. കൊ​റോ​ണ വൈ​റ​സ് പ​ര​ക്കു​ന്ന​തു ത​ട​യു​വാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നാ​ല് ആ​ഴ്ച​ത്തേ​യ്ക്കാ​ണ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യു.എ.ഇ ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ വാം മുഖേനെയാണ് അവധി അറിയിപ്പ് മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

#WamBreaking| Education Ministry announces early start of spring vacation for schools and of distance learning initiative. Schools and higher education institutions to close for four weeks, starting Sunday. Programme for sanitising educational institutions launched. pic.twitter.com/pf7BGxbeke

— WAM English (@WAMNEWS_ENG) March 3, 2020