തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യാനെറ്റ്​, മീഡിയ വണ്‍ ചാനലുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ശശി തരൂര്‍ എം.പി. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന സാമുദായിക കലാപം ആളിക്കത്തിക്കാന്‍ എങ്ങനെയാണ്​ മലയാളം ചാനലുകള്‍ക്കാവുക..? മറുവശത്ത്​ റിപബ്ലിക്​ ടി.വി, ടൈംസ്​ നൗ പോലുള്ള ചാനലുകള്‍ യാതൊരു ഭയാശങ്കകളുമില്ലാതെ നിര്‍ലജ്ജം വാര്‍ത്തകള്‍ വളച്ചൊടിച്ച്‌​ നല്‍കുന്നു. സ്വതന്ത്ര ചാനലുകളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിനും മീഡിയവണിനും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം പിന്‍വലിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

How on earth can Malayalam channels inflame communal passions in Delhi? Whereas the truly vicious propaganda channels like Ré-pubic & TimesCow continue their brazen distortions w/impunity. @asianetnewstv& @MediaOneTVLive are fine independent media. #LiftTheBan now. https://t.co/0eVQBbRKPx

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 6, 2020