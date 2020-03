ഡിഎംകെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അന്തരിച്ചു

ചെന്നൈ : ഡിഎംകെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ അന്‍പഴകന്‍(97) വിടവാങ്ങി. ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ശനിയാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി ഒരു മണിയോടെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ഒരു വര്‍ഷമായി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വിട്ട് നിന്നിരുന്ന അന്‍പഴകനെ കഴിഞ്ഞ മാസം ശ്വാസതടസ്സത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Tamil Nadu: Mortal remains of DMK General Secretary K Anbazhagan kept at his residence in Kizhpakkam, Chennai. He passed away last night at the age of 97, at a hospital in Chennai following prolonged illness. pic.twitter.com/FQmlmYLezk

