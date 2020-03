ചെന്നൈ: കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും നടിയുമായ നഗ്മ. ജ്യോതിരാധിത്യ സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നതില്‍ അത്ഭുതമില്ലെന്നും നഗ്മ പറഞ്ഞു.സിന്ധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടത് നിര്‍ഭാഗ്യകരവും പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് ചുണ്ടിക്കാട്ടി രാജസ്ഥാന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് നഗ്മയുടെ ട്വീറ്റ്.

നമ്മളില്‍ പലര്‍ക്കും ധാരാളം അസംതൃപ്തിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് കണ്ടു മനസിലാക്കുന്നതില്‍ പാര്‍ട്ടി പരാജയമാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്‌നമല്ലിത്. ഒരാളുടെ അധ്വാനത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും അയാള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ സ്ഥാനം നല്‍കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അതിനാല്‍ സിന്ധ്യ പോയതില്‍ അത്ഭുതമില്ല. പിന്നാലെ ധാരാളം പേരുണ്ട്- നഗ്മ പറഞ്ഞു.

There’s a lot of discontentment among many of us seems like the party totally fails to see it @SachinPilot after a time it’s not abt ideology anymore it’s abt recognition of ones efforts and given one an appropriate due so it’s not surprising @JM_Scindia left many will follow too https://t.co/G1QWEA2K2i

— Nagma (@nagma_morarji) March 11, 2020