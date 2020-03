ലക്നോ: കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന മുസ്ലീങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യരുതെന്ന് യുപി ഷിയ സെൻട്രൽ വഖഫ് ബോർഡ് മേധാവി വസീം റിസ്വി. എന്നാല്‍ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നതിനാല്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ വൈദ്യുത ശ്മശാനങ്ങളിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“ഒരു മുസ്ലീം രോഗി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രോഗിയുടെ കുടുംബം മരണപ്പെട്ടയാളെ അടക്കം ചെയ്യാതെ ഒരു വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തിൽ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്തണം. ഈ രീതിയിൽ മരിച്ചയാൾ മാത്രമല്ല, ആ ശരീരത്തിലെ വൈറസ് കത്തി നശിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും, ”- റിസ്വി വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

