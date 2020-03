ന്യൂ ഡൽഹി : വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നി​ർ​ഭ​യ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. നി​ർ​ഭ​യ്ക്കു നീ​തി ല​ഭി​ച്ചെന്നും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും അ​ന്ത​സും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ട്വി​റ്റ​റി​ലൂ​ടെ പ്രതികരിച്ചു. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ന​മ്മു​ടെ സ്ത്രീ​ക​ൾ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന, സ​മ​ത്വ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​ത്തി​നും തു​ല്യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രം ന​മു​ക്ക് ഒ​ന്നി​ച്ച് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Justice has prevailed.

It is of utmost importance to ensure dignity and safety of women.

Our Nari Shakti has excelled in every field. Together, we have to build a nation where the focus is on women empowerment, where there is emphasis on equality and opportunity.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2020